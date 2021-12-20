Снег, дождь. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото alau.kz
21 декабря на западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель.
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Ночью на юге области будет небольшой снег, днем на западе, севере области осадки: снег, дождь. На западе, юге области туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный 7-12, на севере области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5, на севере области 8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
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В Костанае ожидается переменная облачность, днем осадки: снег, дождь. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 мороза.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области