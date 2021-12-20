USD 435.54
EUR 490.85
RUB 5.9
  1. Home
  2. Новости
  3. Снег, дождь. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Снег, дождь. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото alau.kz

Vinkmag ad

21 декабря на западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель.

Ночью на юге области будет небольшой снег, днем на западе, севере области осадки: снег, дождь. На западе, юге области туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный 7-12, на севере области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5, на севере области 8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.

Читайте также: Влияние циклона. Прогноз погоды на 21-23 декабря

В Костанае ожидается переменная облачность, днем осадки: снег, дождь. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Пошёл на обгон. Внедорожник столкнулся с «Газелью» в Костанайской области
Следующая новость

Жаналыктар — 15.12.21