В Костанае на очередном совещании вновь подняли вопрос очистки областного центра от снега. Аким города Марат Жундубаев отметил, что до окончания зимнего сезона осталось около месяца, однако качество уборки, особенно в центре, по-прежнему вызывает нарекания.

По его словам, несмотря на наличие техники, центральная часть города обслуживается недостаточно эффективно. Градоначальник поручил рассмотреть возможность пересмотра схемы обслуживания — как в зимний, так и в летний период. В частности, предложено проанализировать нагрузку на подрядчиков и при необходимости перераспределить участки.

Подтопление кладбища у аэропорта

Ещё одной темой обсуждения стало городское кладбище, расположенное неподалёку от аэропорта. Весной его традиционно подтапливают талые воды, из-за чего родственникам бывает сложно подойти к могилам, особенно тем, что находятся ближе к дороге.

Журналисты также обратили внимание на проблемы с подрядными организациями, обслуживающими территорию кладбища. Аким сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с отделом ЖКХ.

Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Даурен Аскаров пояснил, что ранее в техническом задании предусматривалось наличие четырёх бункеров для вывоза отходов. Однако действующие компании не располагают таким количеством техники, поэтому требования были упрощены.

В ближайшие дни планируется объявить конкурс по определению нового поставщика услуг. Аким поручил завершить процедуру в течение двух недель и представить результаты 16 марта на очередном аппаратном совещании.