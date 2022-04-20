Снег и мороз. Прогноз погоды на 21-23 апреля

Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой.

Уже с 22 апреля условия погоды северной половины страны будут определяться вторжением холодного северо-западного антициклона, который, неся с собой свежий арктический воздух, вызовет дождь переходящий в снег и понижение температуры воздуха: в ночные часы до 3-8 мороза, на западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке с переходом в снег.

Для южных регионов погода по-прежнему останется комфортной, они будут находиться под защитой южной воздушных масс, который хоть и вызовет кратковременные дожди с грозами, но сохранит высокий температурный фон.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.