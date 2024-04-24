Снег и мороз. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Прогноз погоды по Казахстану на 25-27 апреля представили синоптики Казгидромета.

Под влиянием южного циклона. С 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе страны погода будет дождливой, на крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал.

На остальной территорий, под влиянием отрога антициклона, все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах туман.

Холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12, днем до 10-20 тепла, а в северных регионах пик холода ожидается 25 апреля, здесь столбики термометров ночью опустятся до 0-8 мороза, днем до 5-13 тепла, затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до 10-17 тепла.

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