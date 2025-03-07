По закону, устранять эти проблемы должны домоуправляющие организации, то есть ПКСК и ОСИ. На сегодня управление по ЧС уже разослало уведомления о том, что учреждения и государственные, и частные, тоже должны устранить наледь с карнизов своих зданий.

На карнизах костанайских многоэтажек можно заметить кое-где даже довольно устрашающие сосульки и снежные глыбы, которые могут свалиться в любой момент. Счищать всё это должны ПКСК или ОСИ. Так гласит Закон о жилищных отношениях.

«Конечно, ПКСК должны чистить. Им, получается легче чистить мягкие кровли. Мягкая кровля почему, потому что можно зайти это все очистить, отбить его. А есть шатровые кровли получается, это чуть-чуть сложно. Потому что сами видите шиферные здания, шиферная кровля получается, это травмоопасно», — говорит специалист отдела жилотношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов.

Руслан Ахметжанов рассказал, что за зиму жалобы от горожан на сосульки и снег на крышах, конечно, поступают, но, как оказалось, их не много. С начала года всего 10. При выявлении проблемы ведомство выдает предписание, в котором указаны сроки её устранения. После чего обслуживающая организация должна предоставить фотоотчет.

«Последний раз мы по кровле выезжали получается на ул.Кобланды Батыра, это вот КСК, там мягкая кровля получается. В том году они делали над квартирой капитальный ремонт, мы просто обследовали, потому что жители говорят, что в весенний период бывает, что таяние снега, вода просачивается в квартиры», — отметил Руслан Ахметжанов.

В управлении по ЧС напомнили о том, что весной ходить близко с домами, особенно со скатными крышами, довольно опасно. Хотя за последние несколько лет в Костанае несчастных случаев, связанных с падением сосулек или снега, не было.

«Управлением по ЧС розданы письма во все организации образования, медучреждения, госучреждения, о том, что необходимо вот эти все моменты предостеречь, убрать снег, устранить все. Меры профилактики нами как бы проводятся. Также мы проводим профилактические мероприятия по частным жилым домам», — говорит начальник управления по ЧС Костаная Аслан Махмутов.

Также, если на карнизах висят сосульки, не оставляйте под ними машину. И, не следует ходить по улице в наушниках, так как можно не услышать шума падающего снега с крыши. Тем временем, синоптики Казгидромета предупреждают, что уже на следующей неделе костанайцев ждет потепление. А в течение всего месяца прогнозируются осадки в виде снега и дождя.