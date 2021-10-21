Снег и заморозки: полицейские обратились к костанайцам

В Костанайском регионе наблюдаются нестабильные погодные условия. В связи обильными осадками в виде снега и ожидающихся заморозков полицейские обратились к водителям и пешеходам, передаёт МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Костанайской области обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности, к водителям транспортных средств, соблюдать правила дорожного движения, а также нормы безопасности, внимательно относится к техническому состоянию автомобиля, быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. В такую погоду необходимо поменять свой стиль вождения на более плавный, не делать резких торможений и ускорений, соблюдать правила обгона и маневрирования, и, конечно, необходимо увеличить дистанцию до впереди движущегося автомобиля»,- сообщили в департаменте полиции области.

Вместе с тем, стражи порядка рекомендуют повременить с поездками на дальние расстояния. «Пешеходам, также необходимо быть предельно осторожными, переходя дорогу. Переходите дорогу лишь в установленных местах, оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен, будьте предельно осторожны при движении по обочинам дорог»,- советуют в полиции. Также в ведомстве рекомендуют водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье.

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