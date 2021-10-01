Снег и заморозки. Прогноз погоды на 2-4 октября

В течение периода большая часть территории Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки.

Также по республике ожидаются туман, на северо-западе, севере, в центре и востоке – гололед, в северных регионах – низовая метель.

на западе и юго-западе республики, под влиянием отрога Северо-Западного антициклона, ожидается погода без осадков.

на западе, юго-западе страны ночью ожидается 1-8 тепла, на севере региона заморозки до 2 градусов, днем 10-17, на юге региона 20 тепла,

на северо-западе основной фон температуры: ночью 5 мороза — 3 тепла, днем небольшое понижение от 5-15 тепла до 0-8 тепла,

на юге региона 12 тепла,

на севере и в центре основной фон температуры: ночью 5 мороза — 3 тепла, днем небольшое понижение от 2-11 тепла до 0-8 тепла.

на востоке ночью 3 мороза — 5 тепла, днем повышение от 3-11 до 7-15 тепла.

на юге основной фон температуры: ночью 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах заморозки до 3 градусов, днем 12-20 тепла.

на юго-востоке основной фон температуры ночью 0-8 тепла,

на севере региона и в горных районах заморозки до 3 градусов, днем небольшое повышение от 4-12 до 7-15 тепла.

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