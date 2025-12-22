В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается осложнение погодных условий. Ночью на западе, севере и юге региона прогнозируют снег, метель и гололёд. Днём эти явления сохранятся: по области продолжатся снегопады, метель и гололёд, сообщают синоптики Казгидромета.

На востоке и юге области местами ожидается туман, что может дополнительно ухудшить видимость на дорогах.

Ветер будет дуть юго-западный — 9–14 м/с, а на западе, севере и востоке области порывы усилятся до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов мороза, на востоке и юге области местами до 17 мороза . Днём ожидается 1–6 градусов мороза, на севере и востоке — до 9 мороза.

Погода в Костанае

В Костанае прогнозируется облачная погода, днём — снег, метель и гололёд. Ветер юго-западный 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура ночью 10–12 градусов мороза, днём 4–6 мороза.

Жителей и водителей просят быть осторожными: из-за гололёда и метели возможны осложнения на трассах и в городе.

