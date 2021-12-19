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Снег, метель ожидаются в Костанае и области 20 декабря

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20 декабря на севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед.

Ветер юго-западный на юге области 15-20 м/с.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег, низовая метель, порывистый ветер. Температура ночью -12-14, днём -2-4 градусов.

 

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