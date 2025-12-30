Обильные снегопады осложнили дорожную обстановку в Костанайской области. Из-за метелей и ухудшения видимости движение на междугородних трассах остаётся затруднённым. В этих условиях экстренные службы региона — полиция, дорожные организации и спасатели — работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность жителей и гостей области.

Как сообщил заместитель начальника Департамент полиции Костанайской области Аманжол Байзаков, ежедневно на охрану дорожной безопасности заступают более 115 автопатрулей. Каждый экипаж полностью укомплектован всем необходимым для помощи водителям, попавшим в снежные заносы: в служебных автомобилях имеются тросы, паяльные лампы, валенки и лопаты.

Ограничения движения и сопровождение колонн

В настоящее время ограничено движение на четырёх автомобильных дорогах республиканского и четырёх областного значения. Особое внимание уделяется наиболее загруженным направлениям. Так, на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган сотрудники полиции организовали сопровождение колонны из 50 автомобилей, обеспечив их безопасное движение от Костаная в сторону Аулиеколя.

Пункты обогрева для водителей

Для граждан, которых непогода застала в пути, в каждом районе области развернуты пункты обогрева. Здесь можно укрыться от метели, согреться и дождаться улучшения погодных условий перед продолжением поездки. Совместно с полицией и дорожными службами работу на трассах координируют подразделения Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Важно знать

Если вы оказались в сложной дорожной ситуации из-за непогоды, необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112. Экстренная линия работает независимо от зоны покрытия сотовой связи.

Совет водителям

Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок. Если выезд неизбежен, следует заранее подготовиться: взять тёплые вещи, питьевую воду и убедиться в наличии достаточного запаса горюче-смазочных материалов.

