Снег с дождём. Костанайских водителей предупреждают синоптики

Низовые метели, штормовой ветер и постепенное понижение температуры воздуха — такую погоду обещают синоптики в ближайшую неделю.

Это связанно с влиянием активного североатлантического циклона. В Казгидромете отмечают, что он отступит только ближе к следующей неделе.

Ненастную погоду в области сейчас формирует Североатлантический циклон. Синоптики обещают на этой неделе осадки, преимущественно снег, но также возможен и дождь. Еще из подарков природы метель и гололед. Уже завтра север и запад области окажутся в метели, а гололед ожидают на юге.

«Вся эта погода, так сказать страшная уже сместилась на восточные и южные районы области. Теперь погода ухудшается там. Предстоящая неделя, также будет сохраняться влияние этого активного североатлантического циклона, будет колебание температуры. В основном слабое понижение температуры. Ночью до 10-15 мороза, днем 2-7 мороза», — сообщила Антонина Шибаршина.

Антонина Шибаршина отмечает, что на протяжении всей недели будет сохраняться штормовой ветер до 15-20 м/с, усилениями до 23-28 м/с. Ожидается на большей территории области и снег с дождем, поэтому на трассе возможна слабая видимость. Синоптик отмечает, что особенно аккуратными нужно быть автолюбителям. Отступит такая погода лишь к следующей неделе. Но, в середине марта подобная ситуация может повториться.

«Получается первая декада температура неустойчивый такой тип погоды будет. Температура будет колебаться, то повышаться. Дневные температуры до +5, в ночные до -15. Вторая половина месяца там повышение температуры. В конце мы перейдем в дневные часы на плюсовые температуры», — сообщила специалист.

Как уже говорили синоптики ранее, теплая весенняя погода настанет в области только в апреле. Температура воздуха в этот месяц ожидается выше нормы.

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