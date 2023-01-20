Снег с метелью. Прогноз погоды на 21-23 января

На севере, в центре и востоке страны ожидается снег с низовой метелью.

В западной и южной части республики, с отрогом Северо-западного антициклона, все еще сохранится ясная погода без осадков, а на севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцево моря, который принесет с собой снег и усиление ветра с низовой метелью.

Резких перепадов температурного фона не ожидается.

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