Снег с метелью. Прогноз погоды на 21-23 января

Фото из открытых источников
На севере, в центре и востоке страны ожидается снег с низовой метелью.
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В западной и южной части республики, с отрогом Северо-западного антициклона, все еще сохранится ясная погода без осадков, а на севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцево моря, который принесет с собой снег и усиление ветра с низовой метелью.
Резких перепадов температурного фона не ожидается.
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