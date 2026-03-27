Снег сошел — дороги развалились: что происходит в Костанае

В Костанае с наступлением тепла дороги вновь проходят традиционную проверку на прочность. Таяние снега обнажило многочисленные дефекты — трещины, ямы и провалы.

Причём в этом году проблемы проявились не только на старых участках, но и на относительно новых дорогах. Так, на улице Дощанова, где ремонт проводился в 2025 году, уже заметны повреждения покрытия.

«Каждую весну костанайские дороги проходят традиционный “краш-тест” — таяние снега. Снег сходит, а вместе с ним наружу выходят все проблемы: трещины, ямы и даже провалы. Причём в этом году сюрприз преподносят довольно свежие участки», — отметила корреспондент Алина Альмишева.

Миллиарды на ремонт — проблемы остаются

Напомним, в 2025 году в городе отремонтировали более 80 участков дорог общей протяжённостью около 45 километров, а также благоустроили 49 дворов. На эти цели было направлено порядка 9 миллиардов тенге — вдвое больше, чем годом ранее.

Работы проводились на улицах Сьянова, Каирбекова, Назарбаева, Баймагамбетова, Гоголя, Мауленова, Герасимова, Маяковского, Аль-Фараби и Перронной.

Однако, по словам жителей, несмотря на масштабные вложения, ситуация из года в год повторяется.

Жалобы водителей и пешеходов

Автолюбители отмечают ухудшение состояния дорог и указывают на проблемные участки.

«Качество дорог, как всегда, плохое. Платим налоги всё больше, а результата нет. Машины “убиваем” на дорогах. Самый проблемный участок — по Карбышева перед кольцом, там каждую весну дорога “тает”», — поделился один из водителей.

Другие жители предупреждают о так называемых «подводных» ямах, которые скрыты под водой и особенно опасны.

«Любого водителя могут шокировать ямы под водой. Сейчас их много в районе Дома печати. Стараемся запоминать, где они находятся, и объезжать», — рассказала жительница города.

Проблемы фиксируются и в других районах.

«Допустим, Карбышева и район КЖБИ, улица Ворошилова — дороги в критичном состоянии. Машина очень плохо реагирует, приходится потом искать запчасти», — отметил автомобилист.

Жалуются и пешеходы.

«Когда тает снег и идёт дождь, всё стекает на брусчатку. Ходить становится просто невозможно», — рассказал один из жителей.

Отдельно отмечаются сложные участки в районе Заречного и при движении через Тобыл, где из-за воды и ям фактически затруднено движение.

«Там сейчас большие лужи, под которыми не видно ям. Можно сказать, одна полоса закрыта», — сообщил житель города.

Вопросы к качеству и контролю

Журналисты обратились в отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата Костаная за разъяснениями. В частности, интересует, какие меры будут приняты для устранения дефектов, какие дороги планируется отремонтировать в этом году и по каким критериям принимаются выполненные работы.

Как отмечают горожане, главным испытанием для любого дорожного покрытия в регионе по-прежнему остаётся весна.

