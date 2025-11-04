USD 528.31 EUR 608.35 RUB 6.55

Снег, туман и гололёд: в Костанайской области усилится ветер

— Сегодня, 14:08
зима

pixabay.com

В ближайшие сутки на западе, севере и востоке Костанайской области днём ожидается снег, низовая метель и гололёд. Ночью и утром 5 ноября в этих же районах сохранится туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём на западе, севере и востоке порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области:

  • ночью: −10…−15 °C, на западе около −7 °C;
  • днём: −4…+1 °C, на востоке около −7 °C.

Костанай (город): переменная облачность, днём снег, низовая метель, гололёд. Ночью и утром — туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём порывы 15–20 м/с. Температура: ночью −12…−14 °C , днём −2…−4 °C.

Предупреждение для жителей и водителей:

  • возможны ухудшение видимости и гололедица — соблюдайте дистанцию и скоростной режим;
  • проверьте состояние зимних шин и стеклоочистителей;
  • пешеходам — выбирайте нескользкую обувь и будьте внимательны на переходах.


