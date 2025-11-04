В ближайшие сутки на западе, севере и востоке Костанайской области днём ожидается снег, низовая метель и гололёд. Ночью и утром 5 ноября в этих же районах сохранится туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём на западе, севере и востоке порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха по области:
- ночью: −10…−15 °C, на западе около −7 °C;
- днём: −4…+1 °C, на востоке около −7 °C.
Костанай (город): переменная облачность, днём снег, низовая метель, гололёд. Ночью и утром — туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём порывы 15–20 м/с. Температура: ночью −12…−14 °C , днём −2…−4 °C.
Предупреждение для жителей и водителей:
- возможны ухудшение видимости и гололедица — соблюдайте дистанцию и скоростной режим;
- проверьте состояние зимних шин и стеклоочистителей;
- пешеходам — выбирайте нескользкую обувь и будьте внимательны на переходах.
