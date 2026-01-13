Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании по вопросам зимнего содержания города жестко раскритиковал работу по уборке снега и потребовал перейти на двухсменный режим.
«У вас должна быть сменность. Две смены. Ночью, днем должны работать. Основные улицы вы ночью прочищаете. Потом начинаете вывозить. И днем не надо прекращать. Парковочные, по центру — я говорил. Опять проваливаемся, возле остановок большие барханы снега не вывезенного», — заявил аким.
Глава города предупредил подрядчиков и ответственные службы о персональной ответственности за несвоевременную уборку.
«Я вас предупреждаю. Завтра даже если будут большие бураны — понятно, где-то мы можем войти в положение. А вот снег, который вы еще до конца не убрали, будем наказывать. На портал будем выставлять официально. Понятно? Чтобы завтра не было возмущений. Поэтому работайте в две смены», — подчеркнул Марат Жундубаев.
Отдельно он остановился на ситуации с уборкой дворов, находящихся в ведении ОСИ.
«Что касается ОСИ. 550 дворов, из них 186 очищено. Меньше половины очистились. Это говорит о том, что не все нанимают технику: кто-то ждет городскую, кто-то ждет просто, чтобы снег растаял во дворе», — отметил аким.
Критике подверглись и представители бизнеса. В частности, речь шла о ситуации на улице Карбышева.
«Мы же сказали так, что на дорогу вываливают люди, которые живут в частном секторе. В частном секторе мы понимаем — там бабушки, дедушки, невозможно вызвать машину», — сказал он.
При этом, по словам акима, предприниматели восприняли это буквально.
«У нас поняли в буквальном смысле: с улицы Карбышева тракторами выносят снег на дорогу. Бизнес — надо отрабатывать с ними. Это что такое?! Прямо тракторами вытаскивают и, главное, складируют. Типа: приезжайте, забирайте», — возмутился Марат Жундубаев.
В завершение совещания он подчеркнул, что ответственность за уборку снега лежит не только на акимате.
«Не должно быть иждивенчества. Снег упал не только акимату на голову. Он в городе высыпал, поэтому свои территории надо очищать», — резюмировал аким Костаная.
