Снег в апреле: регион ждёт резкое ухудшение погоды

В Костанайской области 9–10 апреля прогнозируется переменчивая погода с осадками, туманом и усилением ветра.
Осадки и туман
9 апреля по области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью на западе и юге региона местами прогнозируются сильные осадки.
10 апреля ночью дождь и снег пройдут на севере и востоке области, а днём на западе ожидается дождь. В отдельных районах — на западе, севере и востоке — возможен туман.
Ветер усилится
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный. Скорость составит 9–14 м/с, местами на западе, юге и востоке области порывы будут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха
Ночью 9 апреля температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, на юге области — до +6.
10 апреля ночью ожидается от 0 до −5 градусов, на юге — до +3. Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов, на севере области — около +5.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.