Снег в апреле: регион ждёт резкое ухудшение погоды

В Костанайской области 9–10 апреля прогнозируется переменчивая погода с осадками, туманом и усилением ветра.

Осадки и туман

9 апреля по области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью на западе и юге региона местами прогнозируются сильные осадки.

10 апреля ночью дождь и снег пройдут на севере и востоке области, а днём на западе ожидается дождь. В отдельных районах — на западе, севере и востоке — возможен туман.

Ветер усилится

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный. Скорость составит 9–14 м/с, местами на западе, юге и востоке области порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха

Ночью 9 апреля температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, на юге области — до +6.

10 апреля ночью ожидается от 0 до −5 градусов, на юге — до +3. Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов, на севере области — около +5.

Ещё один штраф хотят ввести в РК Депутат Айна Мусралимова в ходе обсуждения законопроекта «О психологической помощи» в Мажилис Парламента Республики Казахстан...

Инфляция снижается: Казахстан выходит из ценового пика В Казахстане сохраняется устойчивый тренд на замедление инфляции. По итогам марта 2026 года показатель составил...

Добро под подозрением: почему переводы на карту могут признать доходом В Казахстане благотворительные сборы в 2026 году требуют не только добрых намерений, но и строгого...