Снег в апреле: синоптики предупреждают о похолодании

В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана ожидается пасмурная погода с осадками. В северных областях температура воздуха опустится ниже нуля, из-за чего дождь может переходить в снег, а на дорогах возможны гололёдные явления.
Где ожидаются сильные осадки
На западе страны в течение всего периода прогнозируются сильные дожди, местами возможны град и шквалистый ветер.
16 апреля неблагоприятная погода ожидается на юге, а 15–16 апреля — в северных и центральных регионах.
На востоке Казахстана ночью 14 апреля пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.
По всей территории страны также прогнозируются туманы и усиление ветра.
Температура снизится
Синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха:
— на западе ночью от +2 до +10 °C, днём от +10 до +15 °C;
— на севере ночью от -2 до -8 °C, днём от 0 до +7 °C;
— на юге ночью от +3 до +13 °C, днём от +8 до +18 °C.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.