Снега очень много. Жители Костанай-2 уже бьют тревогу перед возможным паводком

Этот район ежегодно в эпицентре паводковой проблемы. Сейчас снега там немало, местные жители опасаются, что смогут пострадать от талых вод и в этом году.

Район Костанай- 2 считается одним из паводкоопасных в городе. Жители этого района опасаются, что могут остаться в воде. Снега в этом году здесь много, а вот с вывозом возникли проблемы.

Если все ждут отступления холодов и прихода весны, то жители этого района переживают, что потепление принесет им больше проблем, чем радости. Горы снега здесь можно увидеть по всему району. И есть опасения, что с приходом тепла талая вода пойдет прямо во дворы к жителям. Такая ситуация происходит здесь из года в год.

«Когда начинает таять, вода куда ей уходить? У нас нет ни сливов, ни отводов. Куда нам воду сливать? Мы домой, чтобы пройти по тому же асфальту, мы рады, что он есть. Проблема в том, что приходится обувать сапоги, чтобы обходить лужи. Никуда не уходит вода. Сливов нет»,- говорит жительница района Костанай-2 Татьяна Шнайдер.

Татьяна Шнайдер отмечает, что их проблему могли бы решить ливневки. Вопрос об этом они поднимали неоднократно. Но конкретных действий пока нет.

«Все тротуары у нас вот забиты снегом. Возле дворов естественно люди из дворов все на улицы вывозят. С дороги убирается тротуары полные снега. Дети ходят в школу по дороге. Сейчас начнется массовое таяние, вода стоит прямо на дороге»,- говорит еще одна жительница Костанай-2 Галия Кударова.

Беспокоит местных жителей и снежный полигон, который находится чуть выше их района, по улице Станционной. Талая вода, как они утверждают, оттуда течет прямо к ним во дворы. Пока же, жители своими силами готовятся к возможному паводку.

«Делаем ручейки, снег вывозим. Делаем ручейки, чтобы вода выходила со двора. Но, опять же, она выходит куда? Она идет на асфальт. А куда ей бежать, если нету отводов и сливов никаких? Нам же не выгодно, чтобы она под дом нам шла»,- говорит Татьяна Шнайдер.

Еще один из часто подтапливаемых районов в городе — так называемые Колесные ряды, это улицы Юный Боец и Красный кузнец. Здесь, отличие от района Костанай-2, сегодня снега не так много. Жители отмечают, что его вывозят регулярно, поэтому предстоящей весны и тепла они не боятся

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