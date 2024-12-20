Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 декабря.

Начиная с 21 декабря на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон – ожидается снег, метель и порывистый ветер.

Лишь на западе страны 23 декабря осадки (дождь, снег) и гололед. 21 декабря днем в Павлодарской области, 22 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

Ближе к 23 декабря со смещением западного антициклона, на юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

В температурном фоне резких изменении не ожидается.

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