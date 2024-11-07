Подрядчики ликвидируют последствия первого обильного снегопада в Костанае. ТОО «Конгломерат» занимается текущим содержанием, обслуживанием и благоустройством восточной части города.

Они также обслуживают поселки Кунай, Дружба, Амангельды, Ударник.

«Основные работы мы проводим в ночное время. Так как днем очень большой трафик движения на городских улицах. Замедляется скорость движения, производительность, создаются аварийные ситуации, порой бывают даже конфликтные. Основной упор мы делаем на ночную уборку», — говорит мастер ТОО «Конгломерат» Батыржан Распаев.

Подрядчик говорит, что специалистов и техники у них хватает.



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«На наших участках 32 единицы техники дорожной задействовано. Мы ночную смену отработали. В дневную смену работаем. Очищаем секторы, пешеходные переходы, остановочные карманы», — говорит мастер.

На некоторых дорогах техника так и не появлялась. Но коммунальщики говорят, им необходимо около двух дней, чтобы привести город в порядок.

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