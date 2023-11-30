Снегопад в Костанае прибавил работы коммунальщикам

Природа подбросила коммунальным службам работы. Пока костанайцы очищали свои автомобили от снега, городские подрядчики чистили улицы города.

Техника кстати работает с ночи, и пока, как отмечают в отделе ЖКХ, с сюрпризами погодами подрядчики справляются.

«Порядка 70 единиц техники задействовано. Ночная смена сегодня отработала, вторая смена вышла, то есть и сегодня в ночное время будем продолжать очистку, и вывозить. Очищаем тротуары, стараемся охватить все улицы, также просыпаем песко-соляной смесью, во избежание ДТП и травматизму людей», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

Напомним, сегодня Костанай территориально поделен на пять частей города, каждую из которых обслуживает свой подрядчик. В такую погоду они будут работать в усиленном режиме.

В городском отделе ЖКХ отмечают, что очистят от снега город полностью. Техники и людей у подрядных организаций хватает. Однако в первую очередь очищают центральные улицы города, затем переходят на второстепенные. Охватят работами всю территорию города, постепенно.

Алтынбек Кайратулы также напомнил, что подрядные организации очищают лишь городские улицы и тротуары, приводить в порядок дворовые территории должны ПКСК, либо ОСИ.

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