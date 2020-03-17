Снегоуборочная машина насмерть сбила пенсионерку в Костанайской области

В районе Б. Майлина произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает alau.kz

17 марта в 12.20 часов в селе Айет района Б. Майлина на пересечении улиц Тауелсиздик- Темирбаева 43-летний водитель, управляя автомашиной «Урал 43-20» проводил снегоуборочные работы. При совершении маневра, водитель не убедился в безопасности движения и совершил наезд на 85-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В пресс службе ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч 3 УК РК( Нарушение ПДД, повлекшее по неострожности смерть человека).

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