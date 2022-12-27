Снегоуборочную машину за первое место в конкурсе по оформлению дворов выиграли жильцы дома

Жильцы своими силами построили горку для детей, сделали снежные фигурки и установили новогоднюю елку. Как отмечает председатель ОСИ, участие в оформлении приняли все жильцы дома. Изначально, идея украсить двор пришла для создания праздничного настроения, а после они решили принять участие в городском конкурсе.

Жители дома 67 по улице Майлина создают праздничное, новогоднее настроение себе и своим детям оформлением двора. Идея пришла председателю ОСИ еще месяц назад. Затем началась подготовка, жильцы дома приносили елочные игрушки, цветную бумагу, гирлянды, ткани. Поставили и нарядили тут и елку. К офрмлению двора, по словам председателя, все жильцы подошли сплоченно, никто не остался в стороне.

«Мы создали вот такую прекрасную горку. Люди со дворов вывозили снег, мы наоборот три Камаза привезли к себе. Вот такие у нас есть прекрасные арт-елки. Каждый житель брал перчаток себе домой и туда наливали цветную воду и замораживали. Каждая семья, каждый житель вносил свою лепту. Спонтанно появилась такая идея»,- говорит председатель ОСИ «Майлина 67» Айсулу Дощанова.

После этого, по словам Айсулу Дощановой, они узнали о том, что городской акимат объявил конкурс на лучшее оформление двора, и отправили заявку. Сегодня были объявлены итоги. И в итоге двор по улице Майлина 67, занял первое место, а в качестве подарка акимат подарил им снегоуборочную машину.

«Радости не было предела. Это не только я, это вот все мои жильцы. Они такие молодцы, что такие умницы. Все вокруг нас сплотились, и мы теперь творим такие вещи. Теперь снегоуборочная машина, мы в тот раз нанимали 15 тысяч отдали. Для ОСИ это крупная сумма, а теперь мы вообще еще и другим ОСИ-шникам будем помогать», — говорит Айсулу Дощанова.

В темное время суток во дворе включают гирлянды, и становится еще красивее. Айсулу Дощанова рассказывает, что дом перешел на новую форму управления домом только полгода назад, и раньше жильцы не украшали свой двор. Теперь планируют 30-го декабря провести во дворе новогодний утренник для детей с дедом Морозом и Снегурочкой. А украшать двор намерены жильцы теперь и на Наурыз.

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