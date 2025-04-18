Не успели жители северных регионов почувствовать весну, наслаждаясь солнцем и теплом, как на территорию Казахстана ворвался Северо-западный циклон, принесший с собой ощутимое понижение температуры воздуха и переход дождя в снег.
И даже жители южных регионов ощутили отголоски холода.
Однако, на этом сюрпризы весны не закончатся. В ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди, которые 19 апреля еще могут перейти в снег.
Но все же весна берет свое, и не смотря на дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Только на западе прогнозируется по-настоящему весенняя погода – будет солнечно, а столбики термометров в дневные часы поднимутся до 25-30 градусов тепла.
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