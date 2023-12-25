Снежные фигуры исчезли в Костанае

Теплая погода привела к тому, что снежные фигуры в центре Костаная, которые участвовали в городском конкурсе, растаяли и их пришлось убрать. Однако, конкурс считается состоявшимся.

Уже 11 год подряд Евгений Полуянов и его соседи дома номер 13 в девятом микрорайоне украшают свой двор к новому году. Здесь и горка, и праздничные герои, и искусственные елки с игрушками, и сотни метров разноцветных гирлянд. Их, кстати, стали проносить уже не только сами жильцы, но и посторонние люди.

«Причем хотелось отметить, что второй год подряд у нас чудо случается, совершенно чужой, не житель дома, человек из другого района, он приносит нам две гирлянды. В том году это было два святящихся шнура, на деревьях которые висят, и в этом году тоже принес две гирлянды, причем не дешевые, уличные», — говорит Евгений.

Дом относится к ПКСК, которое, как отметил Евгений, и помогло жильцам подключить всю эту иллюминацию. В этом году жильцы дома решили поучаствовать в конкурсе от городского акимата на «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного жилого дома» и выиграли его, заняв первое место, и получив в подарок сертификат на снегоуборочную машину.

При этом, как отметил аким Костаная, в эту номинацию, с каждым годом поступает все меньше заявок, и понять, почему это происходит, в акимате не могут. Зато в конкурсах на «Лучшая снежная фигура» и «Лучший зимний школьный двор» от желающих не было отбоя. Вот только увидеть созданную красоту, уже не получится. Фигуры в центре города пришлось снести.

«Здесь 36 школ участвовало. В принципе все прошло, я образование спрашивал, почему фигуры пропали, вы мне пояснили, что состояния было, погодные условия, но к сожалению, так получилось — это коррективы нашей погоды. На самом деле дети старались, но труд оценен», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Все школы участники получили дипломы и ценные подарки. Гран при у школы номер № 6 за фигуру «Алдар Көсе». Им вручен сертификат на телевизор. Объекты бизнеса, украсившие свои фасады, тоже наградили, как и госучреждения. Диплом за первое место и компьютер здесь достался городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина.

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