USD 494.16
EUR 543.77
RUB 5.04
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Снимаются карантинные ограничения в организациях образования РК

Снимаются карантинные ограничения в организациях образования РК

inform.kz

Vinkmag ad

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписала новое постановление, сообщает Zakon.kz.

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования:

  • к соблюдению кабинетной системы обучения;
  • к обязательному соблюдению масочного режима.

Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечиваются масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Код этого блока:


Предыдущая новость

Даты священного месяца Рамадан и Ораза айт назвали в ДУМК