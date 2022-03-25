Снимаются карантинные ограничения в организациях образования РК

inform.kz
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписала новое постановление, сообщает Zakon.kz.
В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования:
- к соблюдению кабинетной системы обучения;
- к обязательному соблюдению масочного режима.
Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечиваются масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: