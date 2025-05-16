Поправки в приказы, непосредственно связанные с дорожным движением, подготовило МВД РК. В инструкцию по несению патрульно-постовой службы планируется внести изменения, позволяющие полицейским использовать для фиксации нарушений правил мобильные телефоны, планшеты, переносные камеры. В общем, любые устройства, способные запечатлеть картинку на дороге. В данное время для ловли нарушителей им дозволено применять только сертифицированные приборы, сообщает сайт kolesa.kz

При этом в правилах дорожного движения дополнительно появятся:

ограничение максимальной скорости движения до 60 км/ч на всех дорогах в случаях недостаточной видимости;

определение порядка движения транспортных средств в колонне;

снижение скорости грузовиков в населённых пунктах до 50 км/ч;

возможность остановки автобусов (категории М2 и М3) на остановках общественного транспорта.

Помимо этого, в цифровой формат приведут изображения дорожных знаков и дорожной разметки, а в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, внесут требование по укомплектованию автомобилей зимними и летними шинами в соответствующий период. В данное время запрет на езду в холодное время года на летней резине прописан только в стандартах.

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