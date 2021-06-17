«Сними наушники», «Возьмите ребёнка за руку» — в Костанае появились надписи

«Сними наушники», «Возьмите ребёнка за руку», «Убедитесь в безопасности перехода» — такие надписи появились на тротуарах города Костаная, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области

«Подобные надписи мы наносили в 2019 году, вблизи учебных заведений города, чтобы предупредить детей. В 2020 году в связи с пандемией, интенсивность движения была намного меньше, соответственно и ДТП было намного меньше. С целью предупреждения пешеходов в текущем году мы решили возобновить работу в данном направлении. Кроме того, с целью улучшения бдительности водителей на дорогах, в настоящее время продолжаем наносить на пешеходных переходах «экспериментальную» разметку желтого цвета» — рассказал госавтоинспектор старший лейтенант полиции Адиль Мырзагалиев.

В связи с участившимися случаями ДТП, влекущих тяжкие последствия, полицейские города Костаная с 17 июня проводят мероприятие «Безопасная дорога». Сегодня в рамках данного мероприятия прошла акция по нанесению на тротуарах профилактических надписей, направленных на профилактику ДТП и детского дорожного травматизма. Надписи обозначены на двух языках.

«Проблема нынешнего поколения – тот фактор, что они всегда ходят по улицам в наушниках, не замечая происходящего вокруг, что может привести к несчастью. Перед подходом к проезжей части нужно остановиться, присмотреться и прислушаться, нет ли едущей машины?! Но как же мы прислушаемся, если у нас надеты наушники с громко играющей музыкой!» — высказала свое мнение капитан полиции Карина Базарбаева.

Своим мнением по поводу нанесения таких «предупредительных» надписей поделилась и жительница города Татьяна Полончук.

«Такие надписи для нашего города безусловно нужны. И в первую очередь на них должны обращать внимание родители, которые в обязательном порядке должны держать детей за руки», — отметила Татьяна Полончук.

По словам полицейских, работа в данном направлении будет продолжена.

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