В Костанае сотрудники полиции за месяц привлекли к ответственности более 70 водителей за незаконную тонировку. Общая сумма штрафов — 1,2 миллиона тенге. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Полицейские уточняют, тонированные стекла могут сильно ограничить видимость водителя, что опасно для всех участников дорожного движения. Особенно это касается лобового и передних боковых стекол, которые должны быть прозрачными для обеспечения безопасности.

«Водителям важно помнить, что тонировка запрещена на лобовых и передних боковых стеклах. Пленки, шторки и наклейки на этих стеклах — это нарушение. Светопропускаемость стекол должна быть не меньше 70%. И этот стандарт устанавливается только при производстве стекол на заводе, а не пленками, которые клеят позже», — отметили в ДП.

Водителям, у которых стекла не соответствуют нормам, грозит штраф в размере 5 МРП или 18 460 тенге в 2024 году.

В полиции призывают водителей не наносить пленки, наклейки и не использовать иные приспособления, ограничивающие обзорность.

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