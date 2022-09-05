Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети

В Сети появились снимки лесных пожаров в Костанайской области из космоса. Фотографии у себя на странице в Facebook опубликовал член Совета Ассоциации в ОЮЛ «Ассоциация компаний в области ДЗЗ» Абзал Жамалов, передаёт BaigeNews.kz.
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«В сети большое количество фото и видеоматериалов с комментариями. Хотел бы только показать истинные масштабы последствий на момент четвёртого сентября 2022 в 11:50 (по астанинскому времени). Снимки получены с космических аппаратов PlanetScope и SkySat компании PlanetLabs», — пишет о чрезвычайной ситуации специалист по дистанционному зондированию Земли.
На снимках со спутников показана хронология появления очагов. Первого сентября — отсутствие каких-либо термальных аномалий в пределах территории лесного массива.
Второго сентября появляется группа термальных аномалий (точки). Судя по изображению низкого разрешения с сервиса FIRMS очаги расположены недалеко от населённого пункта Каракалпак, пишет автор.
Третьего сентября — пожар распространяется на всю территорию лесного массива. Термальные аномалии видны почти по всему периметру. По снимку с сервиса FIRMS (низкого разрешения) видны клубы дыма а по снимку #PlanetScope видны активные очаги недалеко от населённого пункта Баганалы.
Четвёртого сентября — большая часть лесного массива сгорела (весь центр). Активные очаги наблюдаются в западной и восточной части массива.
Для сравнения автор также предоставил снимки, сделанные второго сентября и 31 августа.
«Будут также приведены скриншоты с сервиса FIRMS (#NASA) по мониторингу термальных точек по всему миру. С помощью данного сервиса можно будет отследить динамику изменений очагов возгорания. Сервис доступен по этой ссылке«, — написал автор.
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