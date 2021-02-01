Снижается количество заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

31 января в Костанайской области зарегистрировано 88 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 11 – Аулиекольского района, 9 – Узункольского района, 7 – г.Лисаковск, 6 – г.Рудный, 4 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей Денисовского и Костанайского районов, по 2 случая — Алтынсаринского, Карасуского, им.Майлина районов.

79 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 77 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 января 2021 г. зарегистрировано 10309 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8811.

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