Снижается количество заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
31 января в Костанайской области зарегистрировано 88 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 11 – Аулиекольского района, 9 – Узункольского района, 7 – г.Лисаковск, 6 – г.Рудный, 4 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей Денисовского и Костанайского районов, по 2 случая — Алтынсаринского, Карасуского, им.Майлина районов.
79 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 77 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 января 2021 г. зарегистрировано 10309 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 8811.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области