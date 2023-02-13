Снижен тариф на тепло для всех костанайцев — прокуратура

Прокуратурой города Костанай совместно с Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области проведен анализ достоверности отражения в тарифной смете ГКП «КТЭК» статей расходов, влияющих на стоимость оказания услуг для населения.

«Установили, что фактический объем оказываемых услуг КТЭК составил 1 220 374 Гкал, что на 10,5 % (116 024 Гкал) больше утвержденной тарифной сметы (1 104 350 Гкал).

Соответственно, полученные доходы КТЭК сверх тарифной сметы подлежали пропорциональному снижению действующего тарифа. По акту надзора понудили КТЭК через местный исполнительный орган снизить тариф на оказание услуг тепловой энергии», — говорится в сообщении городской прокуратуры.

В результате принятых мер, с 24 января снижен средний отпускной тариф на 504,8 тенге или на 6,7%, для населения на 93,8 тенге или 2,3%, а для предпринимателей и прочих потребителей на 279,9 тенге или на 2,3%, чем защищены права 265 тысяч граждан и 2 171 субъекта бизнеса.

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