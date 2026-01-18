Эксперты фиксируют снижение реальных доходов населения к концу 2025 года и не исключают, что в 2026 году эта тенденция сохранится. Об этом сообщает 31 канал.

По данным телеканала, на фоне ускоряющейся инфляции реальные доходы граждан продолжают сокращаться. Аналитики отмечают, что около половины работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам не более чем на 10%, что ниже уровня официальной инфляции, передает nur.kz

Опрос проводился среди более чем 80 казахстанских компаний. Около 20% работодателей сообщили о росте зарплат более чем на треть. Остальные организации либо сохранили прежний уровень оплаты труда, либо сократили выплаты.

По словам экономиста Марат Каирленов, ситуация с реальными доходами выглядит еще более тревожной. В октябре, по его оценке, реальные доходы населения снизились на 10% — подобных показателей не фиксировалось в стране на протяжении последних 25 лет.

Эксперт связывает это с тем, что бизнес в ряде случаев не повышал зарплаты и даже оптимизировал штаты. По его мнению, в 2026 году снижение реальных доходов может продолжиться под влиянием сразу нескольких факторов.

Одним из них специалисты называют изменения в Налоговом кодексе, которые, по оценкам экспертов, способны дополнительно снизить покупательную способность населения. Давление на экономику усиливается и из-за сокращения доходов сырьевого сектора.

При этом аналитики отмечают, что работодатели также находятся в сложном положении. Инфляция увеличивает себестоимость продукции, однако возможности повышать цены ограничены рыночной конкуренцией.

Финансист Талгат Игликов подчеркивает, что бизнесу приходится балансировать между необходимостью индексировать зарплаты и жесткими финансовыми ограничениями. В таких условиях компании все чаще концентрируются на ключевых сотрудниках.

В результате, отмечают эксперты, в бизнесе происходит своего рода «естественный отбор»: заработные платы повышают прежде всего наиболее ценным специалистам, тогда как остальным их сохраняют на прежнем уровне или вовсе сокращают штат. При этом устойчивых предпосылок для массового роста зарплат в стране специалисты пока не видят.

@Автор Самат Каримов

