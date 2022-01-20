Снижение надбавки. Акимат Костаная и супермаркеты подписали меморандум

Сегодня вопрос по сдерживанию цен на продукты обсуждали в акимате Костаная.

Чтобы хоть немного стабилизировать ситуацию, чиновники подписали специальный меморандум с представителями торговых сетей о снижении торговой надбавки на социально-значимые продукты питания с 15 процентов до 3. Такое решение бизнесмены, а это руководители супермаркетов «Норма», «Солнечный» и «Астыкжан» приняли самостоятельно.

«Самое главное, что это первый шаг, который мы принимаем для эффективного решения , также и работа с поставщиками. Люди видят цены и считают, что это магазин ставит, не придавая торговая цепочка и магазин делает небольшую надбавку. Мы получается закупаем у крестьян, а они не является налогоплательщиками НДС, и НДС плательщиками становятся магазины», — сказал на встрече замдиректора торговой сети «Астыкжан» Нурлан Жанбатыров.

По официальной информации, регулировать меморандум сможет лишь цены на список продуктов, относящихся к социально- значимым, а это 19 наименований. Среди которых, мука, сахар, масло растительное, макароны и несколько видов овощей. Меморандум вводится на три месяца. Затем, как отмечает глава областного центра, ситуация с ценами может измениться, к тому же на подходе обещанные меры по этому вопросу от Правительства.

«Естественно, когда наши жители видят и пишут, для нас дорого, нужно понимать и подсчитать о ценообразовании, если мы закупаем овощную продукцию, сами производители, у них льготы. В дальнейшем ложится на плечи супермаркетов», — говорит аким Костаная Кайрат Ахметов.

Так же в акимате Костаная сообщили, что с 25 января этого года вступит в законную силу постановление акимата области об утверждении предельных цен на капусту белокочанную по 104 тенге за килограмм, картофель по 140 тенге за килограмм, морковь по 148 тенге, лук репчатый — 86 тенге, сахар — 289 тенге и — масло подсолнечное — 767 тенге за литр.

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