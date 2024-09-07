Снижение налогов для авто старше 10 лет введут. Но позже, чем ожидалось

Проект изменений в Налоговый кодекс Миннацэкономики опубликовало в июне 2024 года, и осенью над ним продолжат работать депутаты и заинтересованные ведомства. В случае принятия поправок скидку по налогам 30 % должны будут получить легковые машины старше 10 и до 20 лет включительно, а снижение до 50 % — легковые автомобили возрастом свыше 20 лет, сообщает сайт kolesa.kz

Второго сентября, обращаясь с посланием к народу Казахстана, президент РК поручил с принятием поправок в кодекс не торопиться. А вчера, 3 сентября, появилось сообщение, что по предложению главы государства из НК решили убрать некоторые неэффективные налоговые льготы. Какие именно, не уточнялось, но автомобилисты заволновались: не тронут ли обещанные им послабления по налогу на транспорт? Ведь если поправочные коэффициенты утвердят, казна будет ежегодно недополучать десятки миллиардов тенге.

Так быть скидкам или не быть?

Как заверили редакцию Kolesa.kz в министерстве национальной экономики, налоговые скидки для возрастных авто в кодексе решили оставить. Послабления для автовладельцев будут — просто позже, чем ожидалось, то есть не в 2025 году. Соответствующие поправки уже одобрены бюджетной комиссией, и осталось только дождаться их утверждения депутатами.

Сотрудники ведомства отметили, что понимают, что данная мера снизит поступления в госбюджет, но всё-таки решили утвердить налоговые льготы для того, чтобы облегчить жизнь казахстанцам, не имеющим сегодня возможности приобрести новый автомобиль.

Когда ждать изменений в налоге на транспорт?

По словам представителей министерства, обновлённый Налоговый кодекс планируется доработать к июлю 2025 года. Вступить в силу документ должен с 1 января 2026 года. Ретроспективные меры в проект кодекса не заложены, соответственно, скидочные коэффициенты заработают в нём с этой же даты. То есть пока в 2024-м и 2025-м годах налог останется прежним (с учётом привязки к МРП), а начислять его по новым сниженным ставкам владельцам старых авто начнут с 2026-го и далее. Срок уплаты налога сохранится прежний — до 1 апреля следующего года.

По данным Национального статбюро, на 1 июля 2024 года, из 4 218 804 легковых авто, зарегистрированных в Казахстане, 3 284 101 — в возрасте старше 10 лет. То есть почти 78 % — четыре пятых от общего их количества.

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