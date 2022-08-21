Снижение пенсионного возраста для женщин прокомментировала глава Минтруда РК

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в прямом эфире на телеканале «Qazaqstan» заявила, что снижение пенсионного возраста для женщин означает уменьшение размера пенсии, передает МИА «Казинформ».

«Через социальные сети поступает много вопросов, касающихся пенсионного возраста. Я несколько раз давала интервью на эту тему. Насчет снижения пенсионного возраста для женщин до 58 лет: я встречалась с руководителями крупных общественных организаций. Мы говорили о том, что в соответствии с действующим законодательством женщины могут выходить на пенсию в возрасте 52,5 лет, если у них есть пенсионные накопления. Могут выходить на пенсию, если у них пятеро детей.

Что касается выхода на пенсию в 58 лет, то вы знаете, что пенсия из солидарной системы уменьшается из-за маленького трудового стажа. Если женщина нигде не работала, ее пенсия будет всего 24 тыс. тенге. Поэтому мы сейчас этот вопрос рассматриваем. Нужно ли выходить на пенсию раньше и получать минимальную пенсию, или мы должны увеличить размер пенсии. Рабочая группа по этому вопросу продолжает работу», – сказала Тамара Дуйсенова.

В июне текущего года сенатор Дана Нуржигит направила запрос Премьер-Министру РК Алихану Смаилову с предложением снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 58 лет. Глава Правительства ответил на депутатский запрос, заявив, что снижение пенсионного возраста приведет к сокращению выплат.

«С 2018 года пенсионный возраст женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев. Данный процесс будет осуществляться поэтапно в течение 10 лет. Унификация пенсионного возраста введена не для экономии бюджетных средств, а для обеспечения соответствующего размера пенсии. Казахстанцы получают из бюджета базовую и солидарную пенсию. Солидарная пенсия исчисляется, исходя из стажа работы граждан до 1998 года и дохода за последние 3 года. В результате с каждым годом этот вид выплаты будет уменьшаться, а доля накопительной пенсии будет расти. Снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению объема пенсионных вкладов и резкому сокращению выплат из этой системы», — пояснил Премьер-Министр.

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