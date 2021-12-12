В депутатском запросе от 10 ноября члены фракции «Народной партии Казахстана» в мажилисе парламента РК обратились со следующими предложениями:

статус сотрудников МЧС приравнять к статусу военнослужащих, обеспечить жилищные выплаты сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания; снизить предельный возраст пребывания спасателей органов гражданской защиты в спасательной службе; обеспечить выплату подъёмных пособий при перемещении и продвижении сотрудников ОГЗ по службе, связанными с переездом в другую местность, а также возмещение затрат за перевозку собственного имущества; обеспечить выплату сотрудникам ОГЗ (военнослужащим и сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания) надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям по аналогии с военнослужащими Национальной Гвардии и сотрудниками ОВД.

Снижение пенсионного возраста и выплату надбавок для спасателей РК прорабатывают в проекте нового закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты». Об этом премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил в ответе на депутатский запрос, передает informburo.kz

Глава правительства отметил, что проект закона разрабатывает МЧС РК, и в документе прорабатываются следующие вопросы:

жилищные выплаты сотрудникам органов гражданской защиты, а также выплата надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям;

снижение пенсионного возраста спасателей путём возможного их перевода в категорию сотрудников органов гражданской защиты, которым присвоены специальные звания;

выплата сотрудникам органов гражданской защиты подъёмных пособий при перемещении и продвижении по службе, связанными с переездом в другую местность, возмещение затрат за перевозку собственного имущества.

«Вопросы улучшения социальной защиты сотрудников и спасателей органов гражданской защиты рассматриваются исходя из возможностей доходной части бюджета, с учётом социально-экономической ситуации в стране и находятся на постоянном контроле уполномоченного органа и правительства», – указал премьер-министр.

В депутатском запросе от 10 ноября члены фракции «Народной партии Казахстана» в мажилисе парламента РК обратились со следующими предложениями:

статус сотрудников МЧС приравнять к статусу военнослужащих, обеспечить жилищные выплаты сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания;

снизить предельный возраст пребывания спасателей органов гражданской защиты в спасательной службе;

обеспечить выплату подъёмных пособий при перемещении и продвижении сотрудников ОГЗ по службе, связанными с переездом в другую местность, а также возмещение затрат за перевозку собственного имущества;

обеспечить выплату сотрудникам ОГЗ (военнослужащим и сотрудникам ОГЗ, которым присвоены специальные звания) надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям по аналогии с военнослужащими Национальной Гвардии и сотрудниками ОВД.

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