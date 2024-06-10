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Снижение тарифов на лечение онкобольных. Заявление Минздрава РК

Фотография для новости Снижение тарифов на лечение онкобольных. Заявление Минздрава РК

pixabay.com

Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК.

Все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами. Решение о снижении тарифов нацелено:

  • на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета,
  • на повышение эффективности онкологической службы,
  • на улучшение отдачи от выделяемых средств. В рамках государственной политики в течение текущего года будут продолжены мероприятия по улучшению организационной и финансовой дисциплины в онкологической службе. Основное внимание будет уделено нуждам и интересам граждан и пациентов.

Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности

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