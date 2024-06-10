Снижение тарифов на лечение онкобольных. Заявление Минздрава РК

Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК.

Все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами. Решение о снижении тарифов нацелено:

на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета,

на повышение эффективности онкологической службы,

на улучшение отдачи от выделяемых средств. В рамках государственной политики в течение текущего года будут продолжены мероприятия по улучшению организационной и финансовой дисциплины в онкологической службе. Основное внимание будет уделено нуждам и интересам граждан и пациентов.

Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности

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