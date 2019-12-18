Снижение уровня инфляции прогнозирует Нацбанк

В среднесрочной перспективе инфляция постепенно замедлится и стабилизируется на уровне 5,0-5,5%. Об этом сообщили в Национальном банке и назвали причины снижения, передает zakon.kz.

Прогноз инфляции пересмотрен в сторону понижения в результате более медленного роста цен на непродовольственные товары. При этом отмечается вероятность реализации рисков проинфляционного характера в начале следующего года, что связано с возможным ростом цен на платные услуги. Однако инфляция на прогнозном горизонте остается внутри целевого коридора 4-6%.

«Замедлению инфляции также будет способствовать благоприятный внешний инфляционной фон на фоне нахождения инфляции в России, ЕС и Китае ниже своих целевых уровней, а также постепенное ослабление давления со стороны внутреннего спроса на фоне снижения эффекта от фискальных стимулов», — говорится в ежеквартальном издании Нацбанка «Обзор инфляции».

Между тем отмечается, что наблюдаемое в настоящее время в Китае ускорение инфляции, связанное с ростом цен на мясо вследствие снижения предложения свинины, является краткосрочным. В 2020 году инфляция в Китае на фоне слабого внутреннего спроса опустится ниже таргетируемого уровня, несмотря на проинфляционное давление слабого юаня к доллару США.

По ожиданиям Нацбанка, по итогам 2019 года инфляция в России составит 3,2%-3,7% с дальнейшим понижением ниже 3,0% в 1 квартале 2020 года. Выраженным становится воздействие на инфляцию сдержанного спроса, а также отставание в финансировании бюджетных расходов.

Наряду с этим аналитики Национального банка отмечают, что более мягкая риторика ФРС США и других центральных банков уменьшает риски перераспределения мирового капитала в пользу развитых стран и снижает давление на валюты стран с развивающимися рынками, в том числе Казахстана.