Снижение уровня смертности от COVID-19 зафиксировано в Казахстане

В Казахстане за сутки, 8 мая, зафиксировали 16 смертей от коронавируса и связанной с ним пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Это самый низкий показатель с середины апреля.

8 мая врачи констатировали смерть от коронавируса 15 человек, еще один пациент умер от пневмонии с симптомами COVID-19 при отрицательном ПЦР-анализе (КВИ-).

Пять человек скончались в Алматы, четверо — в Шымкенте, трое — в Жамбылской области, двое — в Карагандинской области, один человек умер в Нур-Султане.

Отметим, сутками ранее, 7 мая, от коронавируса и связанной с ним пневмонии скончались 26 человек, 6 мая — 31.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.