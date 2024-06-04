Снижение утильсбора — ответ Правительства РК

pixabay.com
Утильсбор стимулирует крупные предприятия локализовывать производство в Казахстане. В интервью Primeminister.kz первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что в стране развиваются крупноузловая и мелкоузловая сборки автомобилей и сельхозтехники, наращиваются объемы.
Утилизационный сбор и другие платежи формируют тарифную политику Казахстана, что позволяет создать благоприятные условия для привлечения новых инвесторов.
«После введения утилизационного сбора на сельхозтехнику через 1,5 года известный германский бренд пришел в страну, построив завод в СКО. Это предприятие никогда бы к нам не пришло осуществлять производство, но мы сделали некоторые поправки по достижению локализации и внесли изменения в законодательство. Аналогичная ситуация с заводом по производству автомобилей Kia в г. Костанай – это первый случай, когда корейские партнеры вложили собственные средства в строительство предприятия и закупку оборудования за пределами своей страны», — подчеркнул Роман Скляр.
Стоит отметить, что в международной практике странами-производителями активно используются тарифные и нетарифные меры стимулирования собственной промышленности.