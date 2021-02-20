Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:
- в городе Нур-Султан — 24 351 (+127),
- в городе Алматы — 24 156 (+112),
- в ВКО — 21 503 (+50),
- в Атырауской области — 16 882 (+34),
- в Павлодарской области — 16 839 (+111),
- в Карагандинской области — 15 005 (+45),
- в Акмолинской области — 13 023 (+77),
- в ЗКО — 12 473 (+61),
- в СКО — 12 024 (+31),
- в Костанайской области — 11 782 (+68),
- в Алматинской области — 10 380 (+46),
- в городе Шымкент — 6 051 (+11),
- в Жамбылской области — 5 820 (+13),
- в Туркестанской области — 4 240 (+7),
- в Мангистауской области — 4 190 (+11),
- в Актюбинской области — 4 165 (+14),
- в Кызылординской области — 3 768 (+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан — 144,
- в городе Алматы — 37,
- в городе Шымкент — 7,
- в Акмолинской области — 65,
- в Алматинской области — 149,
- в Атырауской области — 60,
- в ВКО — 22,
- в Жамбылской области — 10,
- в ЗКО — 61,
- в Карагандинской области — 49,
- в Костанайской области — 89,
- в Кызылординской области — 7,
- в Мангистауской области — 6,
- в Павлодарской области — 103,
- в СКО — 48,
- в Туркестанской области — 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 190 610 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области