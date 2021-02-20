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Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан — 24 351 (+127),
  • в городе Алматы — 24 156 (+112),
  • в ВКО — 21 503 (+50),
  • в Атырауской области — 16 882 (+34),
  • в Павлодарской области — 16 839 (+111),
  • в Карагандинской области — 15 005 (+45),
  • в Акмолинской области — 13 023 (+77),
  • в ЗКО — 12 473 (+61),
  • в СКО — 12 024 (+31),
  • в Костанайской области — 11 782 (+68),
  • в Алматинской области — 10 380 (+46),
  • в городе Шымкент — 6 051 (+11),
  • в Жамбылской области — 5 820 (+13),
  • в Туркестанской области — 4 240 (+7),
  • в Мангистауской области — 4 190 (+11),
  • в Актюбинской области — 4 165 (+14),
  • в Кызылординской области — 3 768 (+9).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан — 144,
  • в городе Алматы — 37,
  • в городе Шымкент — 7,
  • в Акмолинской области — 65,
  • в Алматинской области — 149,
  • в Атырауской области — 60,
  • в ВКО — 22,
  • в Жамбылской области — 10,
  • в ЗКО — 61,
  • в Карагандинской области — 49,
  • в Костанайской области — 89,
  • в Кызылординской области — 7,
  • в Мангистауской области — 6,
  • в Павлодарской области — 103,
  • в СКО — 48,
  • в Туркестанской области — 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 190 610 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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