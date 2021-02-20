Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:

в городе Нур-Султан — 24 351 (+127),

в городе Алматы — 24 156 (+112),

в ВКО — 21 503 (+50),

в Атырауской области — 16 882 (+34),

в Павлодарской области — 16 839 (+111),

в Карагандинской области — 15 005 (+45),

в Акмолинской области — 13 023 (+77),

в ЗКО — 12 473 (+61),

в СКО — 12 024 (+31),

в Костанайской области — 11 782 (+68),

в Алматинской области — 10 380 (+46),

в городе Шымкент — 6 051 (+11),

в Жамбылской области — 5 820 (+13),

в Туркестанской области — 4 240 (+7),

в Мангистауской области — 4 190 (+11),

в Актюбинской области — 4 165 (+14),

в Кызылординской области — 3 768 (+9).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан — 144,

в городе Алматы — 37,

в городе Шымкент — 7,

в Акмолинской области — 65,

в Алматинской области — 149,

в Атырауской области — 60,

в ВКО — 22,

в Жамбылской области — 10,

в ЗКО — 61,

в Карагандинской области — 49,

в Костанайской области — 89,

в Кызылординской области — 7,

в Мангистауской области — 6,

в Павлодарской области — 103,

в СКО — 48,

в Туркестанской области — 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 190 610 человек.

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