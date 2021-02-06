Снизилось количество случаев коронавируса за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки (данные за 5 февраля) в Казахстане зарегистрирован 1 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19.
4 февраля в республике было зафиксировано 1 186 случаев.
в Нур-Султане — 22924(+161),
в Алматы — 22671(+120),
в ВКО — 20582(+48),
в Атырауской области — 16380(+45),
в Павлодарской области — 14761(+223),
в Карагандинской области — 14231(+56),
в Акмолинской области — 11814(+153),
в ЗКО – 11476(+81),
в СКО — 11305(+62),
в Костанайской области — 10728(+82),
в Алматинской области — 9621(+65),
в Шымкенте — 5918(+4),
в Жамбылской области — 5646(+10),
в Туркестанской области — 4159(+2),
в Мангистауской области — 4113(+15),
в Актюбинской области — 4005(+12),
в Кызылординской области — 3632(+2).
Также за минувшие в сутки еще 1 221 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султан — 74,
в городе Шымкент — 2,
в Акмолинской области — 336,
в Актюбинской области — 7,
в Алматинской области — 119,
в Атырауской области — 80,
в ВКО — 29,
в Жамылской области — 24,
в ЗКО — 41,
в Карагандинской области — 64,
в Костанайской области — 102,
в Кызылординской области — 11,
в Мангистауской области — 4,
в Павлодарской области — 250,
в СКО — 69,
в Туркестанской области — 9.
Всего в республике выздоровели от COVID-19 174 880 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области