Снизилось количество случаев коронавируса за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (данные за 5 февраля) в Казахстане зарегистрирован 1 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19.

4 февраля в республике было зафиксировано 1 186 случаев.

Всего в стране подтверждено 193 966 случаев, из них:

в Нур-Султане — 22924(+161),

в Алматы — 22671(+120),

в ВКО — 20582(+48),

в Атырауской области — 16380(+45),

в Павлодарской области — 14761(+223),

в Карагандинской области — 14231(+56),

в Акмолинской области — 11814(+153),

в ЗКО – 11476(+81),

в СКО — 11305(+62),

в Костанайской области — 10728(+82),

в Алматинской области — 9621(+65),

в Шымкенте — 5918(+4),

в Жамбылской области — 5646(+10),

в Туркестанской области — 4159(+2),

в Мангистауской области — 4113(+15),

в Актюбинской области — 4005(+12),

в Кызылординской области — 3632(+2).

Также за минувшие в сутки еще 1 221 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан — 74,

в городе Шымкент — 2,

в Акмолинской области — 336,

в Актюбинской области — 7,

в Алматинской области — 119,

в Атырауской области — 80,

в ВКО — 29,

в Жамылской области — 24,

в ЗКО — 41,

в Карагандинской области — 64,

в Костанайской области — 102,

в Кызылординской области — 11,

в Мангистауской области — 4,

в Павлодарской области — 250,

в СКО — 69,

в Туркестанской области — 9.

Всего в республике выздоровели от COVID-19 174 880 человек.

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