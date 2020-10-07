Снизить пенсионный возраст предлагают в Казахстане

Депутаты Мажилиса предложили снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин в Казахстане до 60 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Коммунисты считают, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно уберечь наших пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие ему болезни выделяют их в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемы и вопросы», — сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.

«В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнениях граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет», — сказал Конуров.

Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда.

«Просим рассмотреть депутатский запрос и предоставить ответ в письменной форме о принятых мерах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан», — сказал Конуров.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент — в 59,5 лет. Пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.

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