Снизить пороги для снятия пенсионных предложили в Казахстане

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить пороги достаточности для использования пенсионных накоплений казахстанцами, передает Tengrinews.kz.

Мажилисмен адресовал свой запрос премьер-министру Алихану Смаилову и председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой.

Как отметил Жамалов, в Послании Президента в этом году было поручение существенно перезагрузить пенсионную систему, это касается также ее накопительного компонента.

Кроме того, он напомнил, что в момент создания ЕНПФ в 2013 году фонду были переданы счета всех частных накопительных фондов. По его словам, ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики.

«Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого. Доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 7,5 процента. При этом инфляция уже превысила 18 процентов. То есть реальная доходность далеко отрицательная. Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций», — добавил депутат.

Жамалов заявил, что основной причиной системной неэффективности накопительной пенсионной системы является монополия ЕНПФ на этом рынке.

«В своем Послании Президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами. Цитирую: «Привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами». Что самое интересное, формально ЕНПФ выполнил поручение Президента. ЕНПФ к управлению пенсионными активами привлек четыре управляющие компании. Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 миллиардов тенге, что составляет менее 1 процента от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. У них вообще минусовая доходность. По сути, это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверено сказать, что поручение Президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию«, — добавил он.

Мажилисмен попросил правительство совместно с Агентством по финрегулированию рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам.

«Следующим важным вопросом является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления. В 2020 году Главой государства было принято смелое и уникальное социальное решение по частичному изъятию гражданами пенсионных накоплений на различные цели, в том числе на улучшение жилищных условий и оплату лечения», — отметил Жамалов.

Депутат подчеркнул, что этим правом воспользовались более 1,3 миллиона человек, на спецсчета казахстанцев переведено порядка 3,2 триллиона тенге.

«Я думаю, те, кто использовал свои пенсионные накопления, сегодня на фоне отрицательной доходности ЕНПФ и текущей инфляции благодарны Касым-Жомарту Кемелевичу за это решение. На эти средства они купили квартиры, которые уже выросли в цене, поправили свое здоровье и так далее. После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет. Есть информация, что в других странах уже внимательно изучают и используют этот наш опыт. Считаю, правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении. Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию«, — заключил депутат

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