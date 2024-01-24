Снизить розничный налог просят предприниматели Костанайской области

На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции бизнесмены Костанайской области обратились к депутатам городского маслихата с предложением поддержать снижение ставки розничного налога в регионе. Об этом сообщает пресс-служба КФ «Палаты предпринимателей «Атамекен».

По словам начальника отдела палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сиитовой, в 2023 году данный вопрос уже поднимался бизнесом региона, но большинством голосов депутаты городского маслихата не поддержали данное решение и в Костанайской области ставка розничного налога осталась прежней — 4 %. Хотя в других регионах страны, народные избранники прислушались к доводам предпринимателей и снизили налог до 2%, что стало существенным стимулом для развития предпринимательской инициативы.

По мнению Виктории Ли, представителя малого бизнеса, действующая ставка розничного налога адекватная, но многочисленные требования к бизнесу по введению СНТ, проценты банковских ставок при приеме платежей, рост коммунальных услуг – на сегодняшний день увеличивают расходы бизнеса и отражаются на стоимости товаров. К примеру, при реализации продуктов социальной значимости, предприниматель в этом случае уходит в минус. Поэтому такая мера поддержки, которую обозначил Президент страны, поможет на высвободившиеся средства, увеличить штат, поднять заработную плату, внедрить цифровые решения в бизнес и.т.д.

Солидарен с эти мнением и представитель сети общественного питания Галинур Баянбеков. Он отмечает, что сегодня у него создано 30 рабочих мет.

«Если такое важное для бизнеса решение будет принято, у нас на предприятии сразу будет увеличена заработная плата сотрудникам», — поделился Галинур Баянбеков.

Директор консалтинговой компании Айзада Дюсембаева отметила, что механизм расчета розничного налога предполагает мотивацию к переходу на фактическое начисление заработной платы, так как в формуле расчета налога заложено уменьшение именно на сумму фонда оплаты труда работникам. Соответственно, налог от заработной платы, который поступает в местный бюджет также возрастет.

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