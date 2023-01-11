Снизить свои долги перед банками позволит костанайцам закон о банкротстве — УГД

В конце прошлого года глава государства подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики». Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное. Отдельный вид обозначили, как восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Разработанный механизм будет работать при следующих условиях.

«Условия при этом должны такого не превышать долг в 5 млн тенге, не погашали 12 месяцев. Важно, чтобы к нему были приложены перечень кредиторов, а также документ об урегулировании долга с банком или микрофинансовыми организациями. и у этого лица не должно быть банкротство в течении 7 лет», — отметил руководитель управления госдоходов по Костанайскому району Базарбай Шуинов.

Чтобы воспользоваться внесудебным видом банкротства, заявление нужно будет подать через портал электронного правительства. По долгам свыше 5,5 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства.

«Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут его реализовать. При этом еще назначается финансовый управляющий, их зарплата за счет имущества должника», — уточнил Шуинов.

Третья процедура — восстановление платежеспособности, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус «банкрот». Заявления на банкротство от казахстанцев будут приниматься с марта 2023 года. При этом специалисты, долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

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