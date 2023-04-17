Снизить утильсбор, первичку и плату за оформление СБКТС предложили депутаты

С запросом на имя премьер-министра А. Смаилова обратились депутаты, избранные в мажилис от партии ОСДП. Приведённая ниже информация взята из их обращения, и источники, на которые опирались народные избранники, не указаны, передает kolesa.kz

Тем не менее вопрос с размерами сборов волнует большинство автомобилистов Казахстана по сей день, поэтому показываем их расчёты, выводы и предложения. Вдруг у них получится повлиять хотя бы на сбор за первичную регистрацию?

Итак, депутаты мажилиса подсчитали, что в Казахстане выпускается со сборочных заводов в год почти 90 тысяч авто, из них 10 тысяч уходит на экспорт, и на внутреннем рынке остаётся около 80 тысяч машин. Помимо этого, в страну ввозится порядка 15 тысяч новых автомобилей и примерно столько же бывших в употреблении. В результате на внутреннем рынке сегодня продаётся 110 тысяч авто с большим преобладанием сделанных в стране.

До введения заградительных мер (до 2016 года), а именно утилизационного сбора, сбора за первичную регистрацию и требований по оформлению СБКТС, ежегодный прирост автопарка РК достигал 400 тысяч единиц. Но после старта программы поддержки отечественного автопрома, по данным мажилисменов, общее количество легковых машин в стране снизилось с более чем 4 млн до 3.7 млн, средний возраст авто вырос с 12 лет до 21 года, уровень автомобилизации (обеспеченности) упал с 251 до 197 транспортных средств на тысячу человек, а доля авто старше 10 лет увеличилась с 59 до 65 %.

Депутаты отметили, что за последние шесть лет машины одних и тех же марок в Казахстане подорожали в три раза. Цены и ассортимент на вторичном рынке стали хуже, чем в соседних странах. Это привело к временному ввозу старых авто на иностранных номерах из государств ЕАЭС. Остановить и развернуть данный процесс может лишь снятие заградительных барьеров для ввоза доступных по стоимости авто.

Сегодня в Казахстане, по словам авторов запроса, утильсбор, первичная регистрация, плата за сертификат безопасности установлены в интересах автопрома и сильно завышены. В тех же европейских странах при более высоком уровне доходов населения утилизационный платёж ниже в разы, притом что переработка одной старой машины в Казахстане обходится в 70–120 тысяч тенге за единицу легкового транспортного средства. А дифференцированного по возрасту сбора за первичную регистрацию не существует в природе. Это казахстанское изобретение. Граждане в других странах просто платят за постановку авто на учёт. К примеру, в той же России — 3 тысячи рублей (около 17 тысяч тенге).

Если в РК снизить размеры заградительных сборов до минимума, граждане смогли бы привозить добротные авто из-за рубежа, что обеспечило бы пополнение автопарка и улучшение социально-экономического благополучия населения, малого и среднего бизнеса, а также увеличило поступления в бюджет. На сегодня, по предварительным данным, ежегодные поступления от первичной регистрации в бюджет РК составляют около 10 млрд тенге. Если отменить сборы, то, по прогнозам депутатов, объём ввоза доступных машин из-за рубежа должен достигнуть 60–70 тысяч авто. Это приведёт к увеличению поступлений от пошлин и НДС в размере 60–70 млрд тенге. Бюджет выиграет дополнительно 50–60 млрд тенге в год за счёт растаможки. Отечественный автопром критически от данной меры не пострадает, поскольку продажи казахстанских машин не упадут.

«На основании изложенного мы предлагаем:

Утилизационный сбор — снизить ставки на легковые авто до 100 тысяч тенге путём внесения изменений в приказ Минэкологии. Первичная регистрация — снизить ставки сбора на авто возрастом от 3 до 8 лет до 20 тысяч тенге путём внесения в Налоговый кодекс новой ставки сбора за первичную регистрацию возрастом от 3 до 8 лет в размере 6 МРП. Плату за СБКТС, за установку кнопки ЭВАК и сертификацию снизить с 700 тысяч до 50 тысяч тенге, как было раньше, путём анализа затратной части и внесения предписания КТРМ МИИР», — резюмировали депутаты от партии ОСДП.

Ждём ответа премьер-министра, а на это по закону может уйти ровно один месяц.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.