Снизят ли пенсионный возраст в Казахстане — ответ Минтруда

Казахстанцы обсуждают предложение депутата Мажилиса Александра Милютина о снижении возрастного порога выхода на пенсию до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, рассматривается ли снижение пенсионного возраста в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В соответствии с действующим законодательством пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент — в 60 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.

«Установленный в Казахстане пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных прогнозах, проведенных международными и отечественными экспертами. Пенсионный возраст в Казахстане соответствует международной практике, экономической и демографической ситуации в мире. Поэтому вопрос об изменении пенсионного возраста в Казахстане не рассматривается«, — прокомментировал пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Александр Кононец.

В стране действует трехуровневая пенсионная система, которая включает солидарную, базовую и накопительную пенсионные выплаты. Совокупный размер пенсии привязан к трудовому стажу.

«Система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года. Повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов. Базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100 процентов от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. То есть чем дольше работал гражданин, тем выше размер базовой пенсии», — добавил Александр Кононец.

В Минтруда отметили, что при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ можно воспользоваться правом на пенсионный аннуитет.

«С 1 января 2021 года возраст для заключения договора пенсионного аннуитета снижен и начинается с 45 лет. При этом аннуитетные выплаты начинаются для мужчин с 55 лет, для женщин – с 52 лет. Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. По оценке экспертов, сумма минимальной достаточности накоплений в ЕНПФ для заключения договора пенсионного аннуитета с 40-летнего возраста составит порядка 7,5 миллиона тенге», — рассказал Александр Кононец.

Напомним, депутат Мажилиса Александр Милютин предложил снизить возрастной порог выхода на пенсию до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности. Он отметил, что одно из направлений программы Народной партии Казахстана — справедливая пенсионная система.

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