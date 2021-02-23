Снизят ли пенсионный возраст в Казахстане, рассказал Аскар Мамин

Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно снижения пенсионного возраста мужчин и женщин до 60 лет и возврата к солидарной пенсионной системе, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов. Базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты)», — сказал Аскар Мамин в своем ответе.